СМИ: Германия согласна передать российские активы на помощь Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц согласен передать заблокированные в ФРГ российские активы на помощь Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в Германии заморожены российские активы на несколько миллионов евро. Их решено отправить на помощь Украине.

При этом, в ФРГ заблокирована только часть всех активов РФ — точный размер не разглашается, но основная часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Кроме того, Бельгия потребовала, что все страны Евросоюза, у которых есть заблокировавшие активы России, приняли участие в схеме финансирования Украины — Брюссель рассчитывает, что это может снизить риск ответных мер со стороны Москвы.

Ранее стало известно о согласии всех стран Евросоюза использовать замороженные активы России.