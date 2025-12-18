«Такой поворот, что не снится»: Лукашенко предрек страшное продолжении конфликта
Украинский конфликт балансирует на лезвии ножа между историческим перемирием и катастрофической эскалацией, последствия которой невозможно даже вообразить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сделал заявление о том, что мирные соглашения очень близки. Однако он предупредил, что если этот шанс будет упущен, события могут принять фатальный оборот.
При этом он объяснил, почему продолжение конфликта крайне опасно.
"Почему? Я уже сказал — это может такой поворот быть, который нам и не снится", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отверг все разговоры о том, что Киев еще может удержать оставшиеся территории.
«Россия все равно займет оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса даже в текущем темпе», - подчеркнул Лукашенко.