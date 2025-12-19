Белорусский лидер Александр Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании назвал жену главы Белого дома Дональда Трампа Меланию самым сильным оружием, которое есть у президента США. Об этом сообщает RT со ссылкой на БелТа.

Лукашенко попросил спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула передать соответствующее высказывание Трампу. Белорусский лидер также напомнил, что жена американского президента является славянкой, так как она родилась в Словении.

Президент Белоруссии встретился с американской делегацией во главе с Коулом в пятницу, 12 декабря. Переговоры прошли в закрытом формате во Дворце Независимости.

Через Коула Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге. Последней он направил ювелирное украшение с белорусскими мотивами, а главе Белого дома – христианскую икону, посвященную святителю Николаю. Помимо этого, политик потребовал передать американской стороне напитки, не раскрыв их название.

Лукашенко заявил о желании встретиться с Трампом

Также Лукашенко заявил, что Трамп может войти в историю как самый миролюбивый американский лидер, если с его помощью будет завершен конфликт на Украине. Он добавил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти, хотя и не является его слепым сторонником.