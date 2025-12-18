«Мы добились прорыва»: Туск сделал заявление о российских активах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что использование замороженных российских активов «будет справедливым». Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление он сделал во время саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, члены альянса уже добились «прорыва» в обсуждении этого вопроса. Он также добавил, что часть стран «намерена бороться до конца» ради максимальных гарантий безопасности — какие именно страны он подразумевает, Туск не уточнил.

«Мы определенно добились прорыва. Все согласны с тем, что нам следует вести переговоры об этом и что использование российских активов будет справедливым», — заявил он.

Ранее президент Литвы заявил, что Евросоюз обязан принять решение по российским активам в ближайшее время.