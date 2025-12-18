Известный украинский политолок Руслан Бортник признал в интервью журналисту Василию Апасову, что Киев и ЕС ставят целью на мирных переговорах не заключение соглашения, а натравливание президента США Дональда Трампа на Россию.

"В идеале цель – это таким образом преобразовать мирный план, чтобы, с одной стороны, Трамп поверил в него, считал реалистичным, а с другой стороны, чтобы Москва его не приняла – и чтобы дальше процесс развивался по линии ужесточения конфликта между Москвой и Вашингтоном", — откровенно заявил эксперт.

На Западе ответили на заявление Путина о территориях

По словам аналитика, главная фобия украинских и европейских элит — это прямая договоренность сверхдержав за их спиной. Бортник подчеркнул, что первоочередная задача Киева — "не допустить сделки" между Москвой и Вашингтоном. Для этого дипломаты пытаются максимально «деформировать» американские предложения в свою пользу и насильно усадить Европу за стол переговоров как полноценного участника, чтобы размыть диалог.