Лукашенко предположил, что Трампу дадут Нобелевскую премию мира в 2026 году

Американский лидер Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира в следующем году. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, при этом выразив непонимание, для чего она.

Выступая с посланием к народу и парламенту республики на заседании VII Всебелорусского народного собрания, глава государства напомнил, что премию в 2025 году получила женщина, призывавшая нанести удар по Венесуэле.

"Дали этой женщине [Нобелевскую премию мира] из Венесуэлы, я поинтересовался - так эта женщина призывала умный, коллективный Запад нанести удар по Венесуэле. Вот премия мира. Война против собственного народа сегодня оценена премией мира. Говорю Трампу: "В этой линейке твое место?" Так нет, и быть не может", - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что написал Трампу не беспокоиться о премии, он получит ее в 2026 году. "Мира нет, но за премию мира идет борьба", - резюмировал Лукашенко.