Лукашенко заявил о желании встретиться с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что все политические контакты Минска и Вашингтона движутся к его личной встрече с президентом США Дональдом Трампом и заключению «большой сделки» о снятии американских санкций с Белоруссии. Об этом он сообщил, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске.

'Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны — они гарантируют снятие всех санкций (в отношении Белоруссии — ред.)', — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, контакты с США сейчас ведутся на рабочем уровне, однако американская сторона сигнализирует о готовности к более высоким форматам и дальнейшим переговорам. Лукашенко подчеркнул, что вопрос санкций остается ключевым для Минска, так как ограничения затрагивают государственные предприятия, финансовый сектор и отдельных чиновников.

В Вашингтоне ранее увязывали возможное смягчение санкционного режима с политическими изменениями в Белоруссии и ситуацией с правами человека, а также с позицией Минска по конфликту вокруг Украины.