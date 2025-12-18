Сырскому предрекли незавидную судьбу

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут убить собственные офицеры. Такое мнение эксперт выразил в беседе с NEWS.ru.

Зону боевых действий, не желая выполнять приказы главкома, покидают целые роты ВСУ, добавил аналитик. Он считает, что отставка Сырского тем ближе, чем хуже дела на фронте.

Также полковник предположил, что закончиться дело может не только отстранением. Он не исключил, что Сырского могут ликвидировать в каком-то штабе старшие офицеры, когда начнется военный переворот, а армия выйдет из подчинения.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Сырский может привлечь сбежавших на Запад граждан страны в ряды украинской армии.