Зеленский сообщил о нерешённых вопросах Донбасса и ЗАЭС в диалоге с США

Вопросы территорий Донбасса и Запорожской атомной электростанции пока не удалось решить в ходе контактов с США по мирному урегулированию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляцию которой вёл YouTube-канал его офиса.

«Донбасс — вопрос, который не решён, у нас разные взгляды. Атомная станция — вопрос не решён», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что остаётся нерешённым и финансовый аспект обсуждений.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказывал мнение, что Зеленский не сможет отдать приказ о выводе войск из Донбасса.

Также Зеленский заявлял, что США ищут компромиссное решение по вопросу возможного вывода Вооружённых сил Украины из Донбасса.