Названа цена подаренного Трампу ящика красной икры

Ящик красной икры из Хабаровского края, отправленный президенту США Дональду Трампу, оценивается экспертами в сумму от 175 до 280 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя деликатесов «Постньюс».

Ранее стало известно, что специальный представитель Белого дома Стивен Уиткофф привез в США ящик красной икры, подаренный российской стороной.

Эксперт Александр Новиков предположил, что стоимость презента могла достигать 175 тыс. рублей. Он уточнил, что один килограмм такой икры высокого класса сейчас оценивается в 6-7 тыс. рублей.

Вместе с тем, пояснили журналисты, специалисты называют и более высокую цену. По их мнению, стоимость подарка могла составить от 200 до 280 тыс. рублей, особенно если икра была подана в премиальной стеклянной таре.