Лукашенко назвал Россию основным союзником Белоруссии
Россия является основным союзником Белоруссии, и молодое поколение должно иметь фундамент для выстраивания этого союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
"Вопросы нашего союзного строительства - вопрос номер один. Мы будем все делать для того, чтобы наш союз был крепким. Мы с [Владимиром] Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот союз".