Лукашенко назвал Россию основным союзником Белоруссии

Россия является основным союзником Белоруссии, и молодое поколение должно иметь фундамент для выстраивания этого союза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Экономический баланс полностью сдвигается в пользу глобальных Востока и Юга, и мы в эту систему включены. Будущее за такими объединениями, как БРИКС, ШОС, где нас ждут и с удовольствием принимают. А Российская Федерация - наш основной союзник", - заявил Лукашенко.

"Вопросы нашего союзного строительства - вопрос номер один. Мы будем все делать для того, чтобы наш союз был крепким. Мы с [Владимиром] Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот союз".