Рютте выступил с угрозой в адрес России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен обеспечить Украине такие гарантии безопасности, чтобы Россия «не развязала второй конфликт из-за разрушительной реакции союзников». Об этом сообщает BBC.

По словам Рютте, НАТО должно обеспечить «разрушительную реакцию» на возобновление конфликта на Украине. Он считает, что такая перспектива может стать гарантией того, что конфликт между Москвой и Киевом не возобновится.

«Россия поймет, что при наличии гарантий безопасности ей больше никогда не следует пытаться напасть на Украину, потому что наша реакция будет разрушительной, и именно это мы сейчас и обсуждаем», — заявил он.

Ранее Рютте призвал НАТО тратиться на оборону, чтобы «Россия не стала сильнее».