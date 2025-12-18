Лукашенко назвал претендента на место ЕС в мире

Евросоюз может рухнуть в качестве одной из опор в мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, глава государства рассказал о специфике геополитики на современном этапе в Послании белорусскому народу и парламенту.

Политик подчеркнул, что никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Запад не учел, что Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью, добавил глава государства.

Лукашенко охарактеризовал отношения с США как диалог «сильного с сильным»

«В мире три полюса силы — Китай, Россия, США. На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований — полюс может рухнуть! Центром нового притяжения становится Индия», — предупредил Лукашенко.

Президент уточнил, что нет ничего плохого в том, что, имея блестящие отношения с Россией и Китаем, Минск начал выстраивать конструктивный диалог с руководством США.