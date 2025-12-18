Зеленский оставил возможность для вступления Украины в НАТО

Позиция ряда стран, выступающих против вступления Украины в НАТО, может измениться после смерти некоторых упрямых американских политиков, предположил Владимир Зеленский. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным портала, украинский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе саммита европейских лидеров в Брюсселе.

«Возможно, позиция [США] изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает, и это жизнь», — пояснил Зеленский.

Политик также пожаловался, что о нежелании Запада принимать Украину в альянс говорил еще экс-президент США Джо Байден.

После этого, по словам Зеленского, он неоднократно поднимал этот вопрос в Белом доме, что вызывало у американских чиновников улыбку. Они говорили украинскому коллеге, что «с ним трудно».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет.