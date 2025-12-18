Лукашенко назвал своей задачей спасение деревни

Сохранение деревенского уклада жизни необходимо, поскольку "без этого живого корня народа Белоруссия погибнет". Это подчеркнул, обращаясь с посланием к белорусскому народу, президент Александр Лукашенко и назвал спасение деревень своей задачей.

Лукашенко напомнил слова писателя Василия Шукшина о том, что "без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам".

"Это для меня основной вопрос, - заявил он. - Вопрос не в том, чтобы <...> Витебская область вышла на какие-то там показатели". "Простите, скажу еще раз - да мы и без производства в Витебской области, даже Могилевской, Гомельской, где больше всего проблем, запросто сегодня сможем обойтись. И народ накормим - и еще на экспорт хватит", - отметил Лукашенко.

"Моя задача - спасти деревню, чтобы это не были пустые, покосившиеся хаты. Чтобы там жили люди, где только возможно, - подчеркнул он. - В этом вся суть!"

Лукашенко подчеркнул, что "в третьем, четвертом поколении" практически все жители республики родом из деревни, да и он "сам деревенский человек". "Деревня - это основа, основа основ нашей жизни, - особо отметил президент Белоруссии. - Не будет деревни - погибнем, государство существовать без этого не может".