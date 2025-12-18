Принц Гарри оставил Меган Маркл и детей в Монтесито и отправился на каникулы в Аспен. Герцог Сассекский развлекся в компании известного игрока в поло Начо Фигераса.

Гарри принял участие в турнире Regis World Championship Snow Polo, он играл за команду "Аспен-Вэлли". Особенностью этого поединка является наличие снега на игровом поле. Обычно в поло играют на газоне, но турнир в Колорадо всегда проходит на заснеженной площадке.

Очевидцы уверяют, что Гарри наслаждался отпуском в Аспене. Он катался на лыжах с Фигерасом, ходил по ресторанам и "выглядел расслабленным".

"Приятели провели день на лыжах и пообедали вместе в одном из ресторанов курорта. Гарри выглядел счастливым, на склонах к нему присоединились еще несколько друзей", — пишет Daily Express.

Принц является талантливым лыжником, в детстве он каждый год с семьей ездил в горы в Клостерс в Швейцарии или Уистлер в Канаде. Однако в последние годы Гарри забросил свое хобби, так как Меган не считается поклонником этого вида спорта.