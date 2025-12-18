Украина неизбежно лишится территорий, если процесс урегулирования украинского кризиса будет сорван, предупредил финский консервативный политик Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем.

«Это будет неизбежно, если мирные переговоры будут сорваны и ЕС будет делать все, чтобы им помешать», — заметил Мема.

Ранее политик предположил, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может смириться с ролью России в европейской безопасности и с недосягаемостью членства Украины в НАТО.

«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено в рамках любого мирного урегулирования по Украине», — заявил Мема.

По его мнению, США на переговорах по Украине указывают на «суровую правду»: европейцы не могут строить свою безопасность за счет России.