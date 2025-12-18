Воды Персидского залива окрасились после ливня в кроваво-красные тона

Сцена, которая повергла в шок многих пользователей Сети, развернулась недалеко от иранского острова Ормуз. Воды Персидского залива после мощного ливня приобрели насыщенный красный цвет, похожий на цвет крови. Многие сравнили это с плохим предзнаменованием, ведь подобное встречалось в Библии. Однако причина явления оказалась не так страшна.

Вирусные видеоролики, снятые во вторник на иранском острове Ормуз, запечатлели момент, когда проливной дождь вдоль побережья приобрёл глубокий красноватый оттенок. Стекая со скал и попадая в воду, стекающие потоки изменяли и цвет Ормузского пролива.

В этом явлении заметили пугающие пересечения с библейской историей о 10 египетских казнях. Подобные события стали интерпретироваться как знамения Конца времён.

Несмотря на связь с пророчествами о конце света, красный дождь в Иране был вызван наличием на иранском острове красной почвы, богатой оксидами железа. Проливные дожди в регионе взаимодействуют с этим оксидом, в результате чего любая вода поблизости закономерно становится тёмно-красной.

Остров Ормуз геологически знаменит своими красочными минеральными почвами, за что получил прозвище «Радужный остров», и подобный произошедшему во вторник эффект регулярно возникает во время сильных ливней.

Уникальный химический состав острова Ормуз формировался миллионы лет и состоит из слоёв сланца, глины, вулканических пород и более 70 минералов.

В порошкообразном виде содержащийся в местной почве гематит естественным образом выглядит красным, поскольку поглощает более короткие волны зелёного и синего света и отражает более длинные волны красного.

На видеороликах, размещённых в социальных сетях, видны водопады тёмно-красной воды, низвергающиеся со скал острова Ормуз и стекающие на берега внизу. Многие туристы прогуливались по берегу, наблюдая, как кроваво-красные волны омывают их ноги, а потоки грунтовых вод стекают в Персидский залив.

Многие публиковали фотографии, на которых их руки и ноги покрыты тёмно-красной землёй, которая окрашивает всё, с чем соприкасается.

Остров Ормуз – не единственное место на Ближнем Востоке, где в последние месяцы вода становилась красной.

В августе Галилейское море (ныне – Тивериадское озеро) в Израиле таинственным образом окрасилось в яркий кроваво-красный цвет, что встревожило местных жителей и вновь породило разговоры о «дурном предзнаменовании».

Министерство охраны окружающей среды Израиля подтвердило, что изменения были вызваны цветением зелёных водорослей в пресноводном озере, которые становятся красными, когда под воздействием интенсивного солнечного света в них накапливается естественный пигмент.

Официальные лица объяснили, что пигмент безвреден, а испытания, проведённые этим летом, показали, что вода безопасна для купания, несмотря на её отталкивающий оттенок.

Тесты, проведённые исследовательской лабораторией Кинерета, показали, что водоросли в пострадавших районах также безвредны, и у тех, кто подвергся их воздействию, не было зарегистрировано никаких рисков для здоровья или аллергических реакций.