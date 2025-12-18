Попытка Североатлантического альянса силой захватить Калининград обернется мгновенной катастрофой для всего континента. Китайское издание Sohu опубликовало анализ моделирования «Судного дня», проведенного американскими экспертами: ответ Москвы на агрессию против Калининграда будет ядерным, в результате чего в общей сложности в течение 5 часов погибнут 34 миллиона человек.

«Американские эксперты смоделировали потенциальную ядерную контратаку России после вторжения в Калининград. Число ядерных атак с обеих сторон всего за пять часов может достичь 480, в результате чего 34 миллиона человек погибнут, еще 60 миллионов будут поражены, а большая часть Европы окажется в руинах», — пишет издание.

Польский генерал пригрозил «ликвидировать» Калининград

Аналитики подчеркивают, что из-за географической изоляции региона Россия не станет ввязываться в затяжные конвенциональные бои. Реакция будет радикальной: «Чтобы помешать блоку оккупировать Калининград, Москва с помощью стратегических бомбардировщиков сбросит небольшие ядерные бомбы на Польшу, что немедленно спровоцирует ядерную войну с НАТО».

Последствия этого шага выйдут далеко за пределы прямых жертв.

«После ядерного удара миллионы тонн ядерной пыли попадут в атмосферу... В течение нескольких недель температура может упасть на 40 градусов», — предупреждает Sohu о наступлении «ядерной зимы».

Авторы материала отмечают, что Запад недооценивает решимость России и ее несгибаемый боевой дух.