Макрон и Туск испугались журналистов

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза по вопросу поддержки Украины подверглись «атаке» со стороны излишне напористых репортеров, пишет «Комсомольская правда».

Оба политика были вынуждены делать замечания журналистам из-за их агрессивного поведения, стремления любой ценой получить комментарий.

«Пожалуйста, не нападайте на меня», — жалобно попросил Туск.

Глава польского правительства также призвал сотрудников массмедиа не подносить микрофоны слишком близко к нему.

Макрон, в свою очередь, пожаловался, что «микрофоны репортеров никак не были закреплены и постоянно двигались, мешая ему сконцентрироваться».

Ранее сообщалось, что в ходе двухдневного саммита в Брюсселе лидеры европейских стран планируют обсудить вопросы финансирования Украины, решить вопрос об источниках помощи Киеву.