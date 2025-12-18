Туска и Макрона на саммите Евросоюза напугали микрофоны

Лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза (ЕС), посвященного поддержке Украины, столкнулись с трудностями в лице настойчивых журналистов. Их буквально напугали микрофоны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

© Global look

В публикации отмечается, что Макрон и Туск сделали замечания журналистам из-за их настойчивости и агрессивного поведения.

"Пожалуйста, не нападайте на меня", – сказал Туск в ходе трансляции.

Также он попросил журналистов не подносить микрофоны слишком близко.

Лидер Франции, в свою очередь, пожаловался на постоянно двигающиеся и незакрепленные микрофоны. Они, по его словам, мешали сосредоточиться.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока не решится вопрос финансирования Украины. Она отметила, что Киеву на следующие два года нужны 137 миллиардов евро.

По ее словам, на встрече должны быть рассмотрены две опции – финансирование Украины из бюджета ЕС, под который будет использован общеевропейский заем, или "репарационный кредит" на основе российских активов.