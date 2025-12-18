Лукашенко оценил отношения с США

Белоруссия выстраивает конструктивные отношения с США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

До этого белорусский лидер заявил, что всегда приветствовал приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Лукашенко, извинившись за «некую скромность», сказал, что был единственным главой государства, который не только «болел» за Трампа, когда тот выдвинул свою кандидатуру в президенты США, но и открыто об этом говорил.

16 декабря президент Белоруссии заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести разговор со своим американским коллегой. В частности, будут обсуждаться события вокруг Венесуэлы. Лукашенко пообещал, что скажет президенту США об этой латиноамериканской стране «много чего интересного».