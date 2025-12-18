Каллас оценила планы США наладить экономические связи с Россией

Идею руководства Соединенных Штатов наладить экономические связи с Российской Федерацией после завершения конфликта на Украине будет сложно реализовать, заявила в интервью Bloomberg глава евродипломатии Кая Каллас.

«Россия — страна, где не соблюдается закон, и мы видим национализацию компаний, так что я говорю: „Удачи вам с этим“», — сказала Каллас с иронией.

Глава евродипломатии напомнила, что есть сильное стремление к миру, «особенно украинцы действительно хотят мира к Рождеству», но согласия от Российской Федерации ни по одному из пунктов нет. Каллас призвала перейти от ситуации, где стороны делают вид, что ведут переговоры, к такому сценарию, когда переговорный процесс действительно будет необходим всем.

Коснувшись обсуждения репарационного кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными активами Российской Федерации, Каллас указала, что Брюссель находится под сильным давлением Москвы и Вашингтона. Для его ослабления нужно утвердить инициативу, в таком случае ответственность ляжет на всю Европу.