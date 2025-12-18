Пока вы не уснули: удар Британии по российской нефти и просьба Пашиняна к РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков прокомментировал сообщения о желании Турции вернуть России С-400

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 во время встречи в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема не была в повестке дня», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Премьер Бельгии выступил с предупреждением насчет российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушить международное право, и такого не практиковалось даже во время Второй мировой войны.

«Мы никогда раньше этого не делали. Даже во время Второй мировой войны такого никогда не случалось», — сказал он, выступая в бельгийском парламенте.

Великобритания ударила по российской нефти

Власти Великобритании объявили о введении санкций в отношении 24 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В том числе в список, опубликованный на сайте Минфина, попали нефтяные компании «Татнефть» и «РуссНефть».

Такое решение означает для включенных в реестр заморозку активов, финансовые и инвестиционные ограничения. Поводом для ограничительных мер Лондон называет «участие в дестабилизации Украины, подрыве или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости; получение выгоды от правительства России или его поддержка».

Пашинян обратился с просьбой к России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении участков железной дороги, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

«Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы», — цитирует ТАСС слова Пашиняна, прозвучавшие в ходе брифинга.

Зеленский оценил «сигналы» от Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «сигналы» от президента России Владимира Путина «абсолютно не новые» для Киева, и лишь от партнеров на Западе зависит, сколько еще продлится конфликт.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», — сказал Зеленский.

ФСБ предотвратила теракт в российском городе

Сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска в Ростовской области. Силовики задержали студентку колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 килограммов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, спецслужбы Украины запланировали теракт в месте массового скопления людей.

Лавров поразился призывом главы ЕК к Трампу

Глава МИД РФ Сергей Лавров поразился призывом председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию, пишет РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он был поражен "непосредственностью" политических деятелей, когда неделю назад фон дер Ляйен публично призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию.

В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

Громкая отставка Михаила Барщевского с поста в Конституционном суде (КС) России может быть связана с «делом Ларисы Долиной». Об этом в Telegram заявил российский политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, Барщевский мог покинуть должность представителя правительства при КС, так как косвенно связан с разразившимся из-за ситуации с квартирой Долиной скандалом, о котором заговорили особенно активно после решения Верховного суда о пересмотре дела.

Россиянам рассказали о сумме пенсионных накоплений в 2026 году

Российские пенсионеры в 2026 году могут единовременно забрать до 439 776 рублей своих пенсионных накоплений, пишут РИА Новости.

Отмечается, что размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, которая делится на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. По подсчетам агентства, в 2025 и 2026 годах данный период составляет 270 месяцев, а если сумма выплаты в месяц не менее 10 процентов от прожиточного минимума, то сбережения можно забрать единоразово.

Стало известно о многомиллионных хищениях Умерова

Бывший офицер полиции и морской пехотинец США Джон Марк Дуган - первый американец в санкционном списке Евросоюза - заявил, что секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров украл миллионы долларов и купил на них до пяти объектов недвижимости в США.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

