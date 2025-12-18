Раскрыт хитрый замысел Зеленского с подписанием мира

Киев может пойти на подписание мирного соглашения и даже на российских условиях, однако за этой уступчивостью скрывается хитрый замысел — выиграть время, чтобы пересидеть Дональда Трампа в надежде на приход в Белый дом более удобного президента.

Такое мнение в интервью порталу News.ru высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Понятно, что Зеленский и окружение хотят переждать Трампа. Они будут пытаться саботировать его решения. Украина понимает, что, отказавшись от поддержки со стороны США, вести [военные действия] будет трудно. Поэтому лучше заключить такой худой мир в надежде переждать Трампа», — раскрыл подоплеку событий эксперт.

По словам аналитика, сейчас дипломатическая активность достигла пика: «челночная дипломатия» ускорилась, но все реальные торги идут за плотно закрытыми дверями. Все стороны конфликта — и Москва, и Вашингтон, и Киев — сигнализируют о близости развязки. Однако Блохин задается главным вопросом: насколько прочным будет этот документ, если одна из сторон изначально настроена на саботаж?

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США активно ищут «компромисс» по поводу Донбасса.