В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за дефицита газа, следует из сообщения правительства региона.

«В Приднестровье введено чрезвычайное положение в экономике... Меры обусловлены ограничением поставок природного газа. Органы власти реализуют комплекс мер для стабилизации ситуации», — говорится в заявлении.

Режим ЧП будет действовать 30 суток.

Ранее стало известно, что компания Energocom стала официальным поставщиком газа в Молдавию.

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что Приднестровье должно согласиться на решение энергетического кризиса без «российского фактора».