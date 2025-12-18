Владимир Зеленский посетит саммит ЕС 18-19 декабря ради привлечения к себе внимания. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов, отметив, что визит политика никак не отразится на итогах заседания в Брюсселе.

Светов отметил, что Зеленский «бегает по всему свету», хотя внутри Украины у него накопилась масса проблем, которыми глава киевского режима не занимается.

«Зеленский считает, что влияет, но на самом деле решения принимают исходя из собственных побуждений, а не потому, что этого просит президент Украины. Он приедет лишь для самопиара», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что страны Запада поддерживают Украину не из-за своих симпатий к Зеленскому, а в соответствии со своими интересами. Политолог уверен, что это проявилось и в их предложениях по мирному урегулированию, среди которых лидеры ЕС озвучили идею создания украинской армии численностью в 800 тысяч человек.

Зеленского пригласили на заседание Евросовета

Напомним, что 18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит по вопросам о финансировании Украины на следующие два года. Еврокомиссия предложила использовать 180 млрд заблокированных средств России в депозитарии Euroclear в Бельгии для финансирования кредита Украине.