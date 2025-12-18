Канцлер Австрии сообщил, что саммит ЕС продлится до решения ключевых вопросов

Лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе намерены продолжать переговоры до достижения договоренности по ключевым вопросам, включая использование замороженных российских активов, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

© Global look

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что саммит Европейского союза завершится только после достижения согласия по главным пунктам повестки. По словам Штокера, заседание может затянуться, но решение обязательно будет найдено, а все аргументы уже представлены, передает РИА «Новости».

Канцлер отметил, что ключевыми темами обсуждения являются дальнейшая поддержка Украины, новые параметры этой поддержки, варианты завершения конфликта и финансовые рамки ЕС. Темой отдельной дискуссии на встрече станет миграционная политика, в частности прогресс в процедурах предоставления убежища в третьих странах, инициатором чего выступала Австрия.

Штокер также подчеркнул важность учета опасений Бельгии в связи с предложением Еврокомиссии использовать замороженные активы России. Канцлер отметил, что любые решения относительно российских активов должны строго соответствовать законодательству и не наносить ущерб Бельгии. Он напомнил, что вопрос замороженных активов РФ требует единых правил для всего ЕС. Против предложений Еврокомиссии ранее выступили Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк, а к голосованию предложение планируется вынести на текущем саммите.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что шанс одобрения изъятия российских активов составляет «50 на 50».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что использование российских замороженных активов может нарушить международное право и ослабить евро. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».