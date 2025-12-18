Орбан набросился на ЕС с обвинениями из-за России

Конфискация замороженных в ЕС активов станет "объявлением войны" и напрямую втянет Евросоюз в украинский конфликт.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Конфискация российских активов для финансирования Украины? Это объявление войны", - написал Орбан в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ), отметив, что такой шаг будет означать втягивание ЕС в конфликт.

"Этого нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает", - добавил он.

По словам венгерского премьера, "вся идея" использования российских активов для финансирования Киева "глупа".

"Бельгийский премьер-министр прав: мы не должны этого делать", - поддержал Орбан главу правительства Бельгии Барта де Вевера, который отказывается одобрить изъятие находящихся в его стране российских активов.

В Брюсселе проходит заседание Европейского совета, на котором решается вопрос об источниках финансирования Украины на ближайшие два года. Ряд стран выступают против использования для этой цели российских активов или отказываются одобрить их конфискацию без согласия Бельгии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заседание будет длиться до тех пор, пока не будет принято какое-либо решение.