Страна Европы обиделась на жителей Британии

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал волну критики в адрес рождественской ели, подаренной Лондону. В британской прессе и соцсетях дерево на Трафальгарской площади сравнивали с «унылым кактусом», а его внешний вид называли похожим на «побывавший в торнадо», передает «Пул N3».

Эйде подчеркнул, что эта ель является «бесценным подарком» и частью традиции, которая продолжается с 1947 года. Он напомнил, что дерево символизирует благодарность Норвегии за поддержку Соединенного Королевства во время Второй мировой войны, а также олицетворяет партнерство между странами.

«Мы очень гордимся нашей елкой и этой традицией», — заявил глава норвежского внешнеполитического ведомства.

Ранее правительство Норвегии ввело санкции против двух крупнейших российских рыболовных компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд».

Теперь суда этих компаний не смогут вести промысел в норвежских водах (им не будут выдавать лицензии на рыболовство в норвежской экономической зоне) и заходить в местные порты и территориальные воды.