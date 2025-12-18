"Тюрьма лучше окопа": в Киеве заявили о психологическом сломе украинцев
Мобилизация на Украине столкнулась с катастрофическим психологическим сломом: новобранцы все чаще предпочитают уголовный срок отправке на передовую, видя в тюрьме единственный шанс выжить.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сделала шокирующее признание о реальных настроениях в армии, заявив, что страх перед смертью перевешивает страх перед законом.
«Среди причин СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ред.) – низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СЗЧ именно из учебных центров. Другая причина – риск для жизни. Выбор между погибнуть на войне или сесть на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы», — констатировала Решетникова.
По словам омбудсмена, еще одной критической проблемой стало тотальное недоверие солдат к своим командирам. Причина кроется не столько в личных качествах офицеров, сколько в конвейерном характере отправки людей на убой.
«Командир не успевает завоевать доверие своих подчиненных. Бывает, что командир не успевает увидеть бойца, но отдает ему приказ заходить на позицию. То есть нет времени на то, чтобы построить вот эти мостики... Очень часто у нас возникает провал в управлении, в коммуникации», — резюмировала она.