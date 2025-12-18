"Тюрьма лучше окопа": в Киеве заявили о психологическом сломе украинцев

Мобилизация на Украине столкнулась с катастрофическим психологическим сломом: новобранцы все чаще предпочитают уголовный срок отправке на передовую, видя в тюрьме единственный шанс выжить.

© Скриншот

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сделала шокирующее признание о реальных настроениях в армии, заявив, что страх перед смертью перевешивает страх перед законом.

«Среди причин СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ред.) – низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СЗЧ именно из учебных центров. Другая причина – риск для жизни. Выбор между погибнуть на войне или сесть на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы», — констатировала Решетникова.

По словам омбудсмена, еще одной критической проблемой стало тотальное недоверие солдат к своим командирам. Причина кроется не столько в личных качествах офицеров, сколько в конвейерном характере отправки людей на убой.