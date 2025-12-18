Шантаж и ультиматумы: раскрыт тайный смысл атак США на Венесуэлу

Затянувшиеся попытки «прогнать» президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны потерпели неудачу. Как сообщает «Царьград», вызванная многомесячным нагнетанием напряженности ситуация начинает работать против США, из-за чего, по мнению американских ястребов, требует развязки. Однако у атак Вашингтона на Каракас есть и тайный смысл.

Последнее американское предупреждение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приказал установить полную морскую блокаду Венесуэлы и перехватывать все танкеры с ее нефтью. По его словам, страна окружена «крупнейшим флотом, когда-либо собранным в истории Южной Америки».

«Он будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они никогда раньше не видели — до тех пор, пока они не вернут в США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — заявил президент США.

Эксперты отмечают, что на самом деле ситуация вокруг Венесуэлы зашла достаточно далеко: Пентагон слишком много бил по лодкам, чтобы просто откатить ситуацию назад, а демократы через Конгресс начали юридическую войну. Демпартия обещает уголовные дела и реальные сроки для тех генералов, которые примут участие в операции, не согласованной Конгрессом.

По мнению специалиста по политики США и Латинской Америки Алексея Черняева, вероятность подготовки вторжения в Венесуэлу достигает 90% — из американских источников известно, что Белый дом отказался принимать любые предложения Мадуро по деэскалации.

«То есть мы видим, что идет подготовка к операции по вторжению в Венесуэлу. Лобби, которое добивается от Трампа вторжения в Венесуэлу, уверяет его, что режим Мадуро не прочен и рухнет, что называется, с одного удара», — сказал эксперт.

Уничтожение ПВО

На этом фоне собранная рядом с Венесуэлой группировка начала отрабатывать удары по целям на территории страны. Вдоль побережья курсируют два палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также два истребителя-бомбардировщика F/A-18F Super Hornet.

Это лишь передовая группа, которая осматривает район будущих боевых действий. Как отмечалось ранее, над побережьем Венесуэлы возвышается огромный горный хребет, который отгораживает основную часть страны от моря: препятствие является определенным вызовом, как в плане стреляющих из засады комплексов ПВО, так и венесуэльских истребителей. Последние могут маневрировать в радиолокационной тени хребта и наносить неожиданные удары.

В подобных условиях американским военным сперва нужно посмотреть просветы в стене скал, выбрать наиболее выгодные ракурсы и высоты для работы. Кроме того, пролеты держат Каракас в нервном напряжении.

«На узлах подвески самолетов EA-18G обнаружены контейнеры новейших комплексов РЭБ NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band). В отличие от старых систем, они способны воздействовать на РЛС противника лучом высокой мощности, вызывая ложные отметки и засветки на дисплеях операторов РЛС, а также снижая дальность уверенного сопровождения целей в несколько раз», — отметил канал «Военная хроника».

Подготовка к будущим конфликтам

США являются создателями уникального комплексного подхода к подавлению и уничтожению вражеских систем ПВО, известного под аббревиатурой SEAD/DEAD. Основа концепции была заложена еще во время войны во Вьетнаме. Кроме того, огромный вклад внес Израиль, который несколько раз атаковал арабских союзников СССР и захватывал передовую советскую технику. Позднее стратегия отрабатывалась в операции против Ливии, Ирака и Югославии.

Основу ПВО и ВВС Венесуэлы составляют ЗРК С-125 «Печора», некоторое количество ЗРК средней дальности «Бук-М2» в экспортном исполнении и два дивизиона С-300ВМ. Это более свежие, и, вероятно, более дееспособные системы ПВО, чем те, что были у Ливии и Ирака. «Военная хроника» замечает, что у венесуэльских властей также есть новейшие китайские РЛС диапазона JYL-1, JY-11B и YLC-2V — именно на них США хотят впервые обкатать свой комплекс NGJ-MB.

«Но еще больший интерес у Пентагона вызывают имеющиеся в распоряжении Венесуэлы зенитно-ракетные системы С-300ВМ "Антей-2500" с дальностью 200 км. Эти системы располагают РЛС программного обзора "Имбирь" для обнаружения баллистических целей и модернизированными многофункциональными станциями наведения ракет 9С32М. Способность противодействия радарам в боевых условиях и хотят оценить американские специалисты», — пишут авторы канала.

Сама война с Венесуэлой для США должна стать проверкой способности бороться с современными российскими и китайскими радиолокаторами. Это необходимо перед решительными схватками с другим, более опасным врагом, которым Вашингтон представляет Пекин.

Рискованное дело

Трамп, по всей видимости, хотел бы напугать Мадуро настолько, чтобы тот бросил страну и уехал. По мнению Станкевича, пока он продолжит попытки политически сломать президента Венесуэлы.

«То есть будет шантажировать, будет выдвигать ультиматумы и пытаться вынудить их сдать власть и уйти. Если они не сдадутся и не уйдут — тогда наступит этап наземной операции. Наземная операция — крайне рискованное для Дональда Трампа дело», — отметил он.

Необходимость установления контроля над Венесуэлой вытекает из новой Стратегии нацбезопасности США, которая объявляет Латинскую Америку зоной исключительных интересов и влияния США. Сама страна имеет огромные запасы тяжелой нефти, которая может использоваться для вытеснения с рынка России и США.