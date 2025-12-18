В Брюсселе началась масштабная акция протеста фермеров

Брюссель погрузился в хаос накануне саммита Евросоюза. В то время как лидеры 27 стран готовились к важным переговорам, европейский квартал столицы оккупировали тысячи фермеров. Их гнев направлен на планируемое соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур — договор, который, по их мнению, угрожает существованию европейского сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости.

Бульвар короля Альберта II больше напоминает гигантский сельский фестиваль, чем политический центр Европы. На всём его протяжении выстроились палатки делегаций из каждой страны Евросоюза. Несмотря на масштаб акции, атмосфера остаётся относительно спокойной. Участники мероприятия неторопливо общаются, вдоль бульвара продаются порции картофеля фри и пиво, создавая почти праздничное настроение.

Хотя организаторы — европейское фермерское объединение Copa-Cogeca — изначально планировали пешую демонстрацию и просили участников не приезжать на тракторах, их призыв остался неуслышанным.

Колонна из примерно 1000 тракторов, преимущественно французских и бельгийских, прорвалась в Брюссель, парализовав движение в городе в самый неподходящий момент. Это стало зримым символом растущего разочарования сельскохозяйственного сообщества.

Протестующие выступили против соглашения, переговоры по которому ведутся между ЕС и Меркосуром — торговым блоком, включающим Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. По мнению организаторов, этот договор несёт в себе несколько фундаментальных угроз: предает интересы европейских фермеров, работников и потребителей, наносит серьёзный ущерб окружающей среде, а также создает экономическое давление и ведёт к падению цен для производителей ЕС, что уже ощущается на практике.