Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World заявил, что по его мнению договоренность по урегулированию конфликта на Украине уже близка.

В тоже время глава турецкой дипломатии предупредил, что если сделка сорвется и конфликт продолжится, то он может перекинуться на Европу.

«Это очень непростая задача – сложить воедино все эти требования и выработать формат и план, который будет приемлем для всех сторон. Я думаю, что мы сейчас близки к достижению сделки», — констатировал Фидан.

По словам министра, Анкара с удовлетворением фиксирует кардинальное изменение тональности переговоров: в последние недели стороны демонстрируют «серьезный подход», отказавшись от пустой риторики. Фидан отметил, что даже европейские лидеры, ранее настроенные воинственно, теперь кажутся «искренними» в своем желании добиться прекращения огня.

Однако турецкий министр недвусмысленно предупредил, что если нынешний шанс на мир будет упущен, конфликт неизбежно «разрастется на другие части Европы», превратившись в континентальную катастрофу.

Ранее Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель, заявил, что США сейчас ищут компромиссное решение по поводу пункта мирного соглашения о территориях из-за неприемлемости для Киева требования о выводе ВСУ с оставшейся части Донбасса.

В пятницу и субботу украинская делегация продолжит переговоры в США.