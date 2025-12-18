В России оценили вероятность начала войны США с Венесуэлой

Американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером оценил вероятность начала военного конфликта между США и Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем обращении к американцам 17 декабря не упомянул ни конфликт на Украине, ни ситуацию вокруг Венесуэлы - вместо этого глава государства поздравил нацию с наступающим Новым годом и Рождеством. Перед этим американский журналист Такер Карлсон поделился информацией из своих источников, близких к Конгрессу США, что в ходе обращения Трамп объявит о начале войны с Венесуэлой. Напряженность в регионе в последнее время достигла критических показателей, а американские военные уже совершали нападения на венесуэльские суда в Карибском море, из-за чего заявления Карлсона многие восприняли всерьез.

Эксперт, вспомнив классическое произведение русской литературы, назвал ситуацию с объявлением американцами войны Венесуэле «сеансом черной магии с последующим разоблачением».

Заявления о возможном объявлении войны Венесуэле со стороны США – это попытка манипуляции. Если взглянуть на передовицы ведущих американских изданий, включая CNN, то можно увидеть, что все они проигнорировали и обращение Трампа к нации, и заявление Такера Карлсона о начале войны США с Венесуэлой. Так что здесь Трамп преувеличивает свои способности к манипуляции. Если бы речь действительно шла о реальном начале боевых действий, то американская пресса четко среагировала бы на это. Соответствующая информация так или иначе попала бы в СМИ, ведь в Белом доме есть такая структура, как Офис по коммуникациям, который наверняка оповестил бы прессу о приближении военных действий, чтобы она «встроилась» в государственную политику. Но поскольку этого не произошло, была уверенность, что никакой «боевой тревоги» в США не существует. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Такер Карлсон, заявивший о планах Трампа объявить войну Венесуэле, либо сознательно, либо бессознательно стал источником ложной информации, отметил эксперт.

«Возможно, ему специально передали соответствующие данные, чтобы он предал их огласке, оказав психологическое давление для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Ведь Трамп очень хочет, чтобы Мадуро самостоятельно покинул занимаемый им пост и передал власть другому политику, а он мог бы объявить это своей победой. Не исключено, что в конечном счете так и произойдет, но сейчас можно отметить, что увлечение Трампа вот такими нехитрыми «разводками» ослабляет его возможности, связанные с силовым шантажом. То есть власти Венесуэлы уже перестают бояться возможного начала военных действий - в особенности после несостоявшегося объявления войны Трампом. Все это изначально готовилось американцами, как силовой шантаж, но сыграли они здесь очень плохо. Поэтому тут Такер Карлсон имеет полное право обидеться на Трампа», - сказал специалист.

В реальности Дональд Трамп не хочет начинать боевые действия против Венесуэлы, подчеркнул политолог.

«Он не хочет войны с Венесуэлой, поскольку понимает ее бесперспективность. Эта война может закончиться таким же конфузом, как и уход американских войск из Афганистана. Трамп хочет ухода Мадуро и требует от Венесуэлы вернуть США права на нефть. Но вот эта ситуация с объявлением войны американцами – это блеф в чистом виде. А блеф хорош только тогда, когда ты можешь долго не раскрывать свои карты. При этом если у тебя нет выигрышной комбинации, то блеф выглядит несолидно. Поэтому я не исключаю, что за блеф американцам придется расплачиваться реальной войной. Чтобы не потерять лицо, Трамп действительно может начать боевые действия – высадить десант в Венесуэле, выгнать Мадуро из его офиса, взять под контроль Каракас на какое-то время. Но полностью оккупировать страну он не сможет – партизаны уйдут в джунгли. Поэтому, полагаю, в конечном итоге США все же не начнут военную операцию», - заключил Межуев.

Ранее Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».