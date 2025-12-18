Экс-госминистру Нагорного Карабаха Варданяну запросили пожизненный срок

Во время заседания в Бакинском военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и предпринимателя Рубена Варданяна. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил портал Trend.

— На судебном заседании в Бакинском военном суде выступил прокурор, защищавший государственное обвинение. В своем выступлении прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному заключению, — передает портал.

17 января в Бакинском военном суде начался процесс над представителями бывшего руководства Карабаха. Перед судом предстали 15 членов бывшего руководства страны, каждому из которых гарантировали права в соответствии с азербайджанскими законами и международными концепциями. Согласно материалам дела, Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян и Давид Манукян обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных организаций и других преступлениях.

После начала процесса Рубен Варданян объявил голодовку в ответ на «грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права». Политик назвал заседание политическом шоу, в котором игнорируют его права.