Госсекретарь США рассказал об отношении Трампа к войнам

Глава Белого дома Дональд Трамп не любит войны. Об этом на фоне разговоров о возможности конфликта США с Венесуэлой заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

"Он действительно не любит войны. Он считает, что это пустая трата денег, времени и таланта", - подчеркнул Рубио.

19 декабря американский лидер заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

17 декабря Трамп объявил о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее". Он также признал правительство республики террористической организацией за "кражу" активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика "никогда больше не станет колонией ни одной империи". Подробности — в материале "Газеты.Ru".