Обзор иноСМИ: «последний шанс ЕС» и чем США раздражают Китай

Российские активы разделили ЕС на «непримиримые лагеря»

Заседание Европейского совета 18 декабря - последний для ЕС шанс показать, что он может быть «чем-то большим, чем просто местом для пустых разговоров», пишет Politico. Главный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию поддержать план по выдаче Украине кредита под российские активы. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Politico, что лидеры ЕС попытаются уговорить Бельгию отказаться от своих возражений, даже если переговоры будут продолжаться до поздней ночи. Если ЕС потерпит неудачу, он будет «серьезно подорван» на долгие годы, предупредил канцлер Германии Фридрих Мерц. На последнем заседании Евросовета в октябре не удалось достичь соглашения, как и во время закулисных споров. Поддержка Бельгии имеет решающее значение, поскольку основная часть замороженных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear, и правительство страны опасается значительных убытков или ответных мер со стороны Москвы.

Италия, Болгария и Мальта также выразили свое несогласие. Все это - плохие новости для Украины, которая в 2026 году столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро и будет вынуждена сокращать государственные расходы уже с апреля. Германия и Латвия предложили принять решение о конфискации активов путем голосования квалифицированным большинством, а не единогласно, фактически оттеснив Бельгию на второй план. Бельгийские чиновники заявили Politico, что смысла в этом нет, поскольку Euroclear просто откажется высвободить активы. Если соглашение по активам не будет достигнуто, ЕС придется найти другой способ поддержать Украину. В среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, подчеркивает Politico.

США и Китай на пороге нового скандала из-за Тайваня

США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Этот пакет поставок стал одним из крупнейших в истории - вероятно, он вызовет резкую реакцию со стороны Пекина, сообщает Bloomberg. Сделка охватывает широкий спектр оборудования, включая ракеты, беспилотники и артиллерийские системы. Пакет включает в себя системы HIMARS общей стоимостью до 4,05 миллиарда долларов, а также самоходные гаубицы стоимостью около четырех миллиардов долларов.

Эта сделка знаменует собой одну из наиболее значительных попыток Вашингтона за последние годы укрепить военный потенциал Тайваня, подчеркивает Bloomberg. В период первого президентского срока Дональда Трампа было заключено 22 соглашения о продаже военной техники Тайваню на сумму 18,65 миллиарда долларов. За 2024 год, во время администрации Джо Байдена, Тайвань получил американское оружие на сумму около 8,7 миллиарда долларов. Продажа оружия США Тайваню раздражает Пекин, и последний пакет мер рискует обострить и без того хрупкие отношения США с Китаем.

В Белом доме появились таблички Трампа, высмеивающие Обаму и Байдена

Новые мемориальные доски, появившиеся на «Аллее славы президентов» высмеивают Барака Обаму и Джо Байдена, рассказала газета The Guardian. Представители Белого дома установили под портретами бывших президентов таблички, отражающие взгляды Дональда Трампа. Байден назван на табличке худшим президентом. Барак Обама описывается как «одна из самых противоречивых политических фигур», в то время как Рональд Рейган восхваляется, при этом Трамп утверждает, что Рейган «был его поклонником».

Надпись на мемориальной доске Байдена - одна из самых резких. На ней сказано: «Сонный Джо был, безусловно, худшим президентом в американской истории». Далее: «Вступил в должность в результате самых коррумпированных выборов, когда-либо проводившихся в Соединенных Штатах». На табличке под портретом Обамы отмечается, что будучи президентом, он принял «крайне неэффективный» закон о здравоохранении. В описании Билла Клинтона его достижения принижаются, а законодательные успехи приписываются «республиканцам в Конгрессе». В надписи также упоминается соперничество Трампа с семьей Клинтонов. Одна из строк на мемориальной доске гласит: «В 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы президенту Дональду Дж. Трампу!».

«Соглашения с США - замки из песка»

Британские министры и высокопоставленные члены парламента предупредили, что соглашения Лондона с Дональдом Трампом представляют собой «песчаные замки», пишет The Guardian. Газета установила, что соглашение США и Британии об избежании пошлин на медикаменты не имеет под собой никакого основополагающего текста, кроме ограниченных декларативных положений. Обеспокоенность Лондона усилилась после решения Вашингтона приостановить действие соглашения «о технологическом процветании» на сумму 31 миллиард фунтов стерлингов, которое было названо «революционным шагом в наших отношениях с США». Штаты заявили об отсутствии прогресса со стороны Британии в снижении торговых барьеров в других областях.

Также стало известно, что уступки британским фермерам, которые Кир Стармер в мае назвал «историческими», до сих пор не утверждены США. Помимо введения десятипроцентной пошлины на большую часть британского экспорта, соглашение Лондона с США предусматривало отмену пошлин на британскую сталь и алюминий. Этот аспект соглашения так и не был реализован, пошлины на британскую сталь остались на уровне в 25 процентов. Британские министры в частном порядке сообщили The Guardian, что существуют опасения по поводу «ненадежности и несостоятельности» соглашений правительства с США. Чиновники признают, что нестабильность стала неотъемлемой частью взаимодействия с администрацией Трампа.

«Еврокомиссия создала монстра»

Германия, наряду со странами Северной и Восточной Европы, заявляет, что альтернативы выдаче Украине кредита под российские активы нет. Однако эти государства сталкиваются с усиливающимся сопротивлением со стороны Бельгии и Италии, которые настаивают на плане Б - поддержке Киева за счет долга ЕС, гарантированного общим бюджетом блока, пишет Politico. Несмотря на недели кропотливых переговоров по поводу активов, попытки Еврокомиссии склонить Бельгию на свою сторону оборачиваются против самой ЕК. Бельгия категорически против использования российских денег и смогла привлечь союзников. Неназванный дипломат заявил Politico, что Еврокомиссия «создала монстра». Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия также выступают против использования суверенных активов РФ. В качестве яркой иллюстрации раскола премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что воспользуется заседанием Евросовета, чтобы потребовать ответов о возможных рисках использования активов.

Первые контуры потенциального выхода из тупика начинают обретать форму, подчеркивает Politico. В среду утром глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «осторожно открыла дверь для совместного долга» во время выступления в Европарламенте. Ключом к такому плану стало бы исключение Венгрии и Словакии - обе страны выступают против предоставления Украине дальнейшей помощи - из схемы совместного долга, заявили Politico четыре дипломата ЕС. Дипломаты из противоборствующих лагерей скептически отнеслись к возможности достижения компромисса. Идея совместного долга ЕС на протяжении многих лет была неприемлема для северных государства, которые не желали гарантировать облигации для сильно закредитованных южных стран.