Зеленский раскрыл позицию США по Донбассу

Зеленский рассказал о позиции США по Донбассу

Lenta.ru

США активно ищут компромисс по вопросу возможного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.

© Global Look Press

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новости. Live».

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что украинская делегация направилась в США для участия в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, на встречах возможно будут присутствовать и представители европейских стран.