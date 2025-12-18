В Германии нашли способ принудить Украину к переговорам с Россией
Германия должна прекратить поддержку Украины, чтобы Киев согласился вести переговоры о мире.
Об этом говорится в проекте резолюции бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».
В АдГ подчеркнули, что это предложение не включает гуманитарную помощь. Согласно документу, ФРГ также следует сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом для достижения реалистичного мирного урегулирования украинского конфликта, которое будет учитывать интересы всех его сторон.
Ранее партия АдГ призвала сделать Германию посредником в отношениях Европы и России после урегулирования конфликта на Украине.