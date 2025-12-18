Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла данные, согласно которым в дипломатических кругах Запада всерьез обсуждают перспективу физической расправы над Владимиром Зеленским из-за громкого коррупционного «дела Миндича», которое сорвало маски со всей правящей верхушки.

"На Западе укрепляются во мнении, что в случае окончания конфликта "дело Миндича — Зеленского" неизбежно приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах. Отвечать за содеянное придется и самому Зеленскому", - говорится в заявлении пресс-службы СВР.

"При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан", — также заявляет пресс-бюро разведки.

Поступающая в разведку информация свидетельствует, что западные посольства в Киеве фиксируют нарастание катастрофических последствий скандала. Дипломаты отмечают резкое падение морального духа в войсках.