Орбан назвал мертвой идею о конфискации активов России в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал мёртвой идею о конфискации активов России в ЕС.

«Дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство», — цитирует его РИА Новости.

Накануне венгерский премьер заявил, что вопрос о конфискации активов России сняли с повестки дня саммита ЕС.

Издание Politico сообщило, что неспособность ЕС согласовать изъятие активов России станет катастрофой.