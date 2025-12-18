Глава ЕК заявила, что «никто не покинет саммит» до принятия решения по активам России

Вопрос об экспроприации активов России под видом «репарационного кредита» Украине остается в повестке саммита Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

© Соцсети

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Премьер Бельгии выступил с предупреждением насчет российских активов

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.