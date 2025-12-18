Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушить международное право, и такого не практиковалось даже во время Второй мировой войны.

«Мы никогда раньше этого не делали. Даже во время Второй мировой войны такого никогда не случалось», — сказал он, выступая в бельгийском парламенте.

Ранее Брюссель потребовал от других стран ЕС «неограниченных» финансовых гарантий на случай, если России удастся через суды вернуть свои средства и Бельгии придётся компенсировать убытки.

Напомним, на территории Бельгии находится крупнейший объем активов Центрального банка и коммерческих компаний России — около 193 млрд долларов.