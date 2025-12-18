Финляндия становится «местом шабаша» для всех русофобов, поскольку ее руководство настроено против России. Как сообщает «Царьград», об этом заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не согласен с тезисом новой стратегии безопасности США о том, что Россия не представляет угрозы для Запада. По его словам, Хельсинки никогда не «питала иллюзий относительно России и ее мощи», а с 1300-х годов у стран было «30 стычек или войн».

«Мне кажется, что Хельсинки будут местом шабаша всех русофобов, потому что, как и Александр Стубб, премьер-министр Орпо, министр иностранных дел Элина Валтонен заявили, что Россия — это угроза номер один. Финляндия, как говорится, выторговала себе эту карту — она будет теперь решать все вопросы, потому что, дескать, знает, как с Россией надо разбираться», — высказался Хейсканен.

Журналист добавил, что больше всего русофобов находятся в Балтии, Польше, а недавно к этому альянсу примкнула Швеция. Финнов уже «запугали монстром», хотя и Россия, и адекватные финские политики заявляют, что никакой угрозы нет.

«Но это же выгодно, когда экономика страны развалена, — списать все на "страшного русского медведя", который вот-вот долбанет лапой», — заявил общественник.

Хейсканен заметил, что Стубб вместо того, чтобы стать «Александром Созидателем», в результате стал «Александром Разрушителем». Кроме того, финский президент де-факто работает суфлером Владимира Зеленского, объясняя европейцам, как нужно «правильно понимать этого кровавого диктатора».