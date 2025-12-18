В Пекине обратили внимание на реакцию Москвы на серию провокаций в Черном море и пришли к выводу, что ответ оказался неожиданным и показательно жестким.

Как отмечают китайские политические аналитики, за последние недели в акватории Черного моря были атакованы несколько гражданских судов с применением безэкипажных катеров. Ответственность за происходящее публично взял на себя Киев. При этом, по оценке обозревателей, страны НАТО фактически промолчали, не осудив атаки и наблюдая за ситуацией со стороны.

В китайском издании Baijiahao указывают, что подобные действия могли планироваться при участии западных специалистов. Расчет, по мнению аналитиков, делался на усиление давления на Москву и попытку повлиять на ее позицию в рамках обсуждаемого американского плана урегулирования.

Однако реакция России, как подчеркивается, последовала без промедления. Несколько дней назад был нанесен удар по инфраструктуре порта Одессы. В результате произошло возгорание судна, находившегося у причала под флагом Турции. По имеющимся данным, на его борту находились электрогенераторы.

Европа готовит эскалацию конфликта в Черном море

Китайские журналисты отмечают, что действия Москвы носили точечный характер и стали сигналом о готовности жестко отвечать на подобные провокации. В публикации говорится, что этот шаг произвел эффект на западные страны.

На фоне молчания официальных лиц в странах НАТО западные СМИ и эксперты, как утверждается, начали активно обсуждать риски дальнейшего обострения. В КНР указывают, что в аналитических материалах все чаще звучат оценки о росте опасности прямого противостояния с Россией.

