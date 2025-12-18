Эксперт рассказал, где откроется новый фронт противостояния между США и Китаем

Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей в юго-восточной Азии может перерасти в новый фронт глобального противостояния между США и Китаем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политический эксперт Ибрагим Карагюль.

По его мнению, происходящее нельзя рассматривать исключительно как локальный конфликт двух государств — Таиланд является союзником США, а Камбоджа ориентирована на Китай. Это придает противостоянию более широкий геополитический характер.

Дальнейшая эскалация может привести к вовлечению в конфликт других стран: например, Лаоса. Китай на этом фоне может официально заявить о поддержке Камбоджи. Напряженность также может затронуть Малайзию и Мьянму.

Карагюль связал развитие ситуации с другими потенциальными очагами глобальной нестабильности, в том числе тайваньским вопросом. По мнению эксперта, новые фронты мирового противостояния столь же реальны, как и конфликт вокруг Украины.

Напомним, что 7 декабря армия Таиланда приказала жителям граничащих с Камбоджей регионов эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации. Тайские СМИ писали, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства. Камбоджийское Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.