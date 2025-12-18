Бельгия поставила ЕС условие по российским активам

Бельгия хочет получить от других стран — участниц Европейского союза (ЕС) неограниченные финансовые гарантии в случае, если объединению удастся договориться об экспроприации российских замороженных активов. Об этом сообщает портал EUObserver.

Отмечается, что Бельгия настаивает на этом условии, поскольку не хочет в одиночку понести потенциальные убытки. Также страна заявила о необходимости того, чтобы страны, не входящие в Евросоюз, но хранящие у себя российские активы, распорядились с ними так же, как и объединение, если ему удастся прийти к конкретному решению по этому вопросу. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Японии, Норвегии и Швейцарии.

По данным портала, бельгийские парламентарии намерены призвать премьер-министра королевства Барта Де Вевера блокировать попытки ЕС изъять российские активы.

Мелони обратилась к ЕС с призывом по активам России

Кроме того, неназванные европейские дипломаты указали, что принятие решения касательно финансирования Украины «может быть отложено до начала 2026 года из-за имеющихся противоречий внутри сообщества».

Ранее журнал Politico сообщил, что де Вевер в ходе предстоящего саммита лидеров ЕС будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия (ЕК) рассмотрела вариант совместного долга для последующего финансирования Украины.