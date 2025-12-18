На Украине назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Новая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в Белоруссии.

С таким предположением Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«Все больше похоже на то, что встреча Трампа и Путина состоится в Минске», — сказано в сообщении.

В качестве аргументов Дубинский указал на смягчение санкционного давления США в отношении республики, а также отметил, что, по его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко для американской стороны является более адекватным собеседником, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

13 декабря специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.