Бывший офицер полиции и морской пехотинец США Джон Марк Дуган - первый американец в санкционном списке Евросоюза - заявил, что секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров украл миллионы долларов и купил на них до пяти объектов недвижимости в США.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"В последнее время я рассказывал о различных коррупционных аферах на Украине, в том числе связанных с [секретарем Совбеза Украины] Рустемом Умеровым. Он был министром обороны Украины. Нам известно, что он украл миллионы долларов. На эти средства он приобрел большое число объектов недвижимости в США. Лично я обнаружил четыре или пять", - сказал собеседник агентства, в 2016 году попросивший политическое убежище в России.

Дуган отметил, что после его разоблачений к делу подключились правоохранительные органы.

"После меня собственное расследование начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ - прим. ТАСС), к делу также подключилось ФБР (Федеральное бюро расследований США - прим. ТАСС). Так что Умерова ждут серьезные проблемы", - указал он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что после раскрытия крупной преступной схемы в энергетике Украины могут появиться материалы о причастности руководства киевского режима к коррупции в сфере обороны и госзакупкок. В связи с расследованием по делу бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича называлось имя нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в НАБУ.

15 декабря ЕС включил Дугана в антироссийский санкционный список якобы за причастность к дестабилизации в Европе, вмешательству, в том числе цифровому. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну.